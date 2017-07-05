В Кремле пока не называют дату визита короля Саудовской Аравии в Россию

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В Кремле пока не называют дату визита короля Саудовской Аравии в Россию

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Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдельзир Аль Сауд. Фото:© РИА Новости/МИхаил Климентьев

Ранее спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки выразил надежду, что король в скором времени посетит РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет информации о дате визита Сальмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда.

Напомним, договорённость о визите существует ещё с 2015 года, когда сын короля Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман во время визита в Петербург заявил, что король принял приглашение. Оно остаётся в силе по сей день.

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