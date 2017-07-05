Песков: США ещё не был представлен план России и Китая по ядерной проблеме КНДР

В Вашингтоне ещё не получили совместный план Москвы и Пекина относительно кризиса на Корейском полуострове. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Насколько я знаю, нет, ведутся контакты в Совбезе ООН по этой проблематике. Вы помните вчерашнее совместное заявление министров иностранных дел России и Китая по северокорейской ядерной проблеме, — пояснил представитель Кремля.

Как ранее сообщал Лайф, внешнеполитические ведомства РФ и КНР призвали КНДР ввести мораторий на пуски ракет и ядерные испытания, а США, Южную Корею и Японию воздержаться от учений вблизи с Северной Кореей.