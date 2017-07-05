Медведчук: Украина зачищает своё информационное поле от неугодных СМИ

Политик также подчеркнул, что сейчас во главе государства стоит команда, которая превзошла своих предшественников в ущемлении свободы слова.

Украинская власть зачищает своё информационное поле от всех, кто не разделяет точку зрения официального Киева. Об этом заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук. Он также подчеркнул, что этот метод уже давно вошёл в арсенал так называемой демократической власти.

— Лишение лицензий неугодных телеканалов и закрытие газет, административное давление на редакции украинских СМИ и отказ в аккредитации российским журналистам, погромы в редакциях и нападения на сотрудников медиа, запрет российских соцсетей и поисковиков — эти методы борьбы с инакомыслием давно вошли в арсенал "демократической" власти, — говорится в заявлении политика, которое размещено на портале общественной организации.

Медведчук подчеркнул, что сейчас во главе государства стоит команда, которая превзошла своих предшественников в ущемлении свободы слова в стране. Так, в пример он привёл преследование Игоря Гужвы — главного редактора "Страны".

Он также вспомнил и журналиста Руслана Коцабу, который выступал против войны в Донбассе и два года находился под стражей по обвинению в государственной измене. Политик заключил, что все эти факторы являются реальной угрозой не только свободе слова, но и жизни сотрудников СМИ.