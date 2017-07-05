Путин поддержал идею использовать киргизские водительские права в РФ

Ранее Госдума обратилась к президенту с просьбой предоставить гражданам Киргизии право работать в сфере перевозок со своими удостоверениями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает идею разрешить водителям из Киргизии использовать в России национальные удостоверения.

— Президент поддерживает данное обращение с учётом того, что русский язык по Конституции Киргизии является вторым государственным языком в этой республике, — пояснил представитель Кремля.

Учитывая, что русский язык используется в Киргизии в качестве официального, предполагается, что граждане страны должны им достаточно хорошо владеть и изучать на нём правила дорожного движения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее давал комментарий по теме дискуссии, где сообщил, что в случае согласия президента депутаты оперативно внесут соответствующую законодательную инициативу.