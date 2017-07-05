Мухин о суде по MH17: Порошенко строит хорошую мину при плохой игре

Лидер Незалежной понимает, что Украина выступит одним из ответчиков по делу о крушении "боинга", уверен эксперт.

Предлагая помощь Нидерландам в расследовании дела о крушении малазийского Boeing 777, президент Украины Пётр Порошенко действует на опережение и пытается строить "хорошую мину при плохой игре". Такое мнение высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

— Это превентивные действия со стороны Петра Порошенко, который чувствует, что ситуация вокруг расследования этой катастрофы накаляется и Украина выступит одним из ответчиков, потому что именно на её территории был сбит самолёт, — пояснил Мухин в комментарии Лайфу. — Судя по всему, Порошенко пытается действовать на упреждение и строить хорошую мину при плохой игре.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко пообещал Нидерландам всю необходимую помощь в проведении расследования крушения малайзийского Boeing "для скорейшего наказания виновных".

Такое заявление президент Незалежной сделал сразу после того, как выяснилось, что суд по делу о крушении MH17 будет проходить именно в Нидерландах.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа.