На севере Франции провели масштабную антитеррористическую операцию

Во французском департаменте Нор провели масштабную антитеррористическую операцию. Как сообщает ряд местных изданий, при этом был задержан один человек.
Во время спецоперации сотрудники правоохранительных органов обыскали припаркованный автомобиль Renault Scenic, а также выбили дверь в одном из жилых домов. По данным СМИ, подозреваемый пытался сбежать, но был оперативно задержан.
Им оказался 42-летний мужчина. Отмечается, что он связан с радикальной группировкой байкеров в Бельгии.
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