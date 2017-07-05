В Испании молодая мать умерла от таблеток для похудения

Лусеро Кампос начала пить препарат месяц назад без консультации с доктором, потому что была уверена в натуральном составе таблеток.

24-летняя испанка Лусеро Кампос год и два месяца назад родила ребёнка. Девушка хотела сбросить несколько килограммов и решила помочь процессу похудения специальными препаратами. Подробности рассказало издание El Universal.

Известно, что Кампос остановила свой выбор на таблетках Avitia Corbax. 1 июля, в субботу, девушка попала в больницу из-за проблем с дыханием. Позже она впала в кому и умерла. Врачи установили, что проблемы в организме спровоцировал приём препарата для похудения (испанка успела пропить его месяц).

Про данным El Universal, в таблетках Avitia Corbax содержались запрещённые компоненты. Отмечается, что их регулярный приём приводит к очень интенсивному выделению пота, а также становится причиной сильных головных болей, обмороков и тошноты.