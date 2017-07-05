В Гильдии автошкол раскритиковали идею признать киргизские водительские права

Ранее депутаты Госдумы попросили президента РФ разрешить гражданам Киргизии работать в сфере перевозок со своими национальными удостоверениями.

Иностранцы, в том числе киргизы, не справляются с тестами по правилам дорожного движения на русском языке и правильно отвечают в лучшем случае на половину вопросов. Об этом Лайфу заявил председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

— Я только что из Госдумы. Профильное сообщество с недоумением восприняло инициативу. Тесты, которые проводятся более чем в 30 регионах по просьбе Гильдии автошкол, показывают, что 99% иностранцев (кроме белорусов) не могут справиться с тестами ПДД. Из 20 вопросов дай бог на 10–11 отвечают. Многие не умеют даже разговаривать на русском, — пояснил Сергей Лобарев.

Он также отметил, что водители-иностранцы часто становятся участниками и виновниками ДТП.

— Разрешать им работать по найму, перевозить большегрузные товары и десятки людей на автобусах — мы считаем, что это опасно, — добавил эксперт.

Напомним, сегодня в Кремле заявили, что Владимир Путин одобряет инициативу депутатов Госдумы.