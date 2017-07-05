Песков затруднился ответить, готовится ли Путин к рукопожатию Трампа

Американский лидер прославился своей манерой здороваться с другими лидерами стран.

Вопрос журналистов о том, готовится ли президент РФ Владимир Путин к рукопожатию его американского коллеги Дональда Трампа, поставил представителя Кремля в тупик. По крайней мере, Дмитрий Песков сам об этом сказал корреспондентам во время конференц-call.

— Вы поставили меня в тупик, — сказал Песков.

Этот вопрос журналисты задали, зная о том, что уже 7 июля Путин встретится с Трампом на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. При этом американский лидер славится своим крепким рукопожатием. Так, в Сети широко обсуждали, как президент США энергично приветствовал главу Таджикистана Эмомали Рахмона, а также "противостояние" с президентом Франции Эммануэлем Макроном.