"Возьмите зонт и солнцезащитный крем". Как выжить на "Нашествии"

Лайф публикует топ-5 важных советов тем, кто собирается на главное приключение лета.

Опытные фестивальщики подготовили несколько советов для тех, кто впервые едет на "Нашествие" в этом году. Если вы уже начали собираться на главное приключение лета, но пока ещё не знаете, с чего начать, мы публикуем для вас пять лайфхаков, которые помогут сделать пребывание на фестивале комфортнее и безопаснее.

1. Продлите приключение. На фестиваль лучше выезжать заранее. Оптимальное время прибытия на "Нашествие" — вечер четверга (официально заезд на фестивальное поле стартует 6 июля в 16:00). По опыту бывалых путешественников, таким образом можно, во-первых, миновать пробки, а во-вторых, выбрать удобное место для палатки. В третьих, вы проведёте дополнительную ночь на фестивале. А это значит, что приключение начнётся немного раньше. Если у вас пятидневка, организаторы фестиваля даже разработали для специальную форму заявления, которая помогает отпроситься с работы немного пораньше. Однако предупреждаем: она сработает только в том случае, если у вашего начальника есть чувство юмора, так как составлена в неофициальной форме.

2) Добирайтесь с комфортом. В 2017 году помимо традиционных поездов, электричек и автобусов у едущих на фестиваль появилась новая опция. Меломаны могут найти бюджетную попутку с помощью сервиса BeepCar: это можно сделать либо прямо на сайте "Нашествия" в разделе "Как добраться", либо на сайте и в приложениях "Бипкара". Тем, кто едет на фестиваль за рулём, этот же сервис поможет состыковаться с пассажирами, которые готовы взять на себя часть расходов на бензин.

3) Оденьтесь по погоде. Опытные фестивальщики советуют обязательно захватить с собой дождевики. Насчёт резиновых сапог мнения расходятся: поле в Завидове размокает не очень сильно, так что лучше просто взять с собой удобную непромокаемую обувь, которую будет не жалко выбросить после поездки. Обязательно нужно захватить с собой сменный комплекс одежды и несколько пар носков. Ещё один важный момент: их необходимо упаковать в водонепроницаемый пакет, чтобы наверняка защитить от дождя.

4) Защититесь от солнца. Посетителям фестиваля рекомендуют взять с собой солнцезащитный крем и головной убор. Несмотря на то что сейчас на улице не совсем лето, пары часов под палящим солнцем хватит, чтобы обгореть на фестивале. "Я обгорел на "Нашествии-2017" — не лучший слоган для посетителя фестиваля.

5) Запаситесь энергией. На "Нашествии" оборудуют специальную зону для подзарядки телефонов. Но возле них, как правило, бывают огромные очереди. Поэтому с собой также необходимо взят ёмкий запасной аккумулятор — это ваша страховка от того, что телефон разрядится в самый неподходящий момент. Кстати, на фестивале очень часто случаются перебои с мобильной связью. Поэтому перед концертами необходимо заранее выбрать место встречи с друзьями на случай, если кто-то потеряется.