Без улик: "Неуловимый" из Тольятти вернулся за камнем, разбив окно следователя

Забавный случай попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде на Революционной улице города Тольятти. На кадрах видно, как молодой человек проходит мимо многоэтажки и вдруг решает кинуть камень в её сторону. Камень попадает прямиком в одно из квартирных окон и разбивает его. Как выяснилось позднее, булыжник угодил прямиком в квартиру местного следователя. На инцидент обратил внимание паблик Mash.
Парень недолго думая просто покидает двор, а спустя несколько минут возвращается туда уже другим путём, чтобы "незаметно" забрать орудие с собой. Тем не менее "неуловимый" преступник попал на скрытые камеры видеонаблюдения.
— Наверное, это был его счастливый камень, — иронизирует паблик.
Видео предоставлено общероссийской программой "Безопасный дом".
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