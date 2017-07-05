Без улик: "Неуловимый" из Тольятти вернулся за камнем, разбив окно следователя

На кадрах скрытых камер видно, как молодой человек, проходя мимо многоэтажки, с размаху кидает булыжник в сторону дома.

Забавный случай попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде на Революционной улице города Тольятти. На кадрах видно, как молодой человек проходит мимо многоэтажки и вдруг решает кинуть камень в её сторону. Камень попадает прямиком в одно из квартирных окон и разбивает его. Как выяснилось позднее, булыжник угодил прямиком в квартиру местного следователя. На инцидент обратил внимание паблик Mash.

Парень недолго думая просто покидает двор, а спустя несколько минут возвращается туда уже другим путём, чтобы "незаметно" забрать орудие с собой. Тем не менее "неуловимый" преступник попал на скрытые камеры видеонаблюдения.

— Наверное, это был его счастливый камень, — иронизирует паблик.

Видео предоставлено общероссийской программой "Безопасный дом".