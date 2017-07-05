Украинский политолог заявил, что страна не дождётся "плана Маршалла" от Европы

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Украинский политолог заявил, что страна не дождётся "плана Маршалла" от Европы

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Фото:© РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Сегодня Владимир Гройсман отправился в Великобританию, где намерен встретиться с главой британского правительства Терезой Мэй и принять участие в конференции по вопросам реформ на Украине.

Директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив у себя в "Фейсбуке" раскритиковал ожидания официального Киева по поводу получения помощи от европейских стран. Особое внимание он уделил конкретно поездке премьер-министра Гройсмана в Великобританию.

— Наши лавочники думают, что можно заорать дурным голосом "дай мильйон!" и потом долго рассказывать лехторату про то, как "весьмирзанас", — отметил Павлив.

Ранее президент страны Пётр Порошенко признался, что ждёт от Европы "плана Маршалла" — документа с программой восстановления и развития для Украины.

Отметим, "планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны. План помощи выдвинул американский госсекретарь Джордж Маршалл.

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