Создатели вируса Petya тайно вывели средства, которые получили в качестве выкупа

Всего хакерам удалось вывести около десяти тысяч долларов (почти четыре биткоина).

Киберпреступники, которые запустили в Сеть вирус Petya, смогли вывести почти четыре биткоина со специального кошелька. Об этом сообщил журнал Motherboard.

Hackers connected to NotPetya ransomware surface online, empty bitcoin wallet https://t.co/zaU2m0E9es pic.twitter.com/Rl2GbQvbGJ — Motherboard (@motherboard) 5 июля 2017 г.

По данным журнала, перед тем, как вывести средства (пострадавшие переводили деньги в надежде восстановить испорченные документы), хакеры опубликовали новое сообщение, в котором назвали стоимость ключа для расшифровки любого заражённого файла на любом компьютере. Злоумышленники запросили 100 биткоинов (около 256 тысяч долларов).

В сообщении содержалась ссылка на чат для связи с создателями вируса. При этом хакеры не оставили данных о биткоин-кошельке, в который можно перевести средства.

По мнению эксперта журнала Motherboard, специалиста по кибербезопасности Мэтта Суиче, неизвестные пытаются таким образом ещё больше запутать своих жертв. Более того, на данный момент нет точного подтверждения, что авторы вируса и авторы сообщения — это одни и те же люди.

Ранее сообщалось, что у жертв вируса-вымогaтеля изначально не было шанса вернуть свои файлы. Напомним, вирус-вымогатель в июне атаковал сотни компьютеров в разных странах мира. Под удар попали данные госорганов, а также нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и фармацевтических компаний. Наиболее сильно от вируса пострадала Украина.