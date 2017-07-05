В Сочи щенка чау-чау перекрасили в панду для фотосессии с туристами

Фотографа, державшего четвероногого на жаре в 40 градусов, всё равно проверят по факту жестокого обращения с животными.

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Сочи фотографы предлагают туристам сделать снимки с детёнышем краснокнижной панды, причём в 40-градусную жару. Однако оказалось, что местные жители просто перекрасили щенка чау-чау в характерный чёрно-белый цвет. Об этом рассказали в прокуратуре Краснодарского края после проведённой проверки.

Фотосессия с "пандой" проходила на смотровой площадке у села Монастырь. При этом во время проверки там же нашли обезьянок и ослика. Теперь в надзорном ведомстве выясняют, есть ли у фотографов документы для содержания этих животных, а заодно проведут проверку по факту жестокого обращения с ними.