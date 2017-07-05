В ВФЛА предрекли недопуск Степановой на ЧМ-2017 в Лондоне

Ранее стало известно о том, что информатор WADA планирует отправиться на соревнования, которые пройдут с 4 по 13 августа.

Исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Александр Паркин прокомментировал Лайфу попадание информатора WADA Юлии Степановой в заявку сборной России на ЧМ-2017. По его словам, в ВФЛА спортсменку никто не заявлял, на соревнования она собирается ехать по личной инициативе. Также Паркин предрёк легкоатлетке недопуск до Чемпионата по спортивным показателям.

— У нас на ЧМ едут нейтральные атлеты, то есть никакой заявки мы не подаём. Федерация Степанову никуда не направляет и не заявляет. Но если она будет иметь все необходимые показатели, то сможет выехать туда самостоятельно. Но Степанову, скорее всего, не пустят, потому что у неё нет спортивного норматива, — сказал Паркин.

Он также подчеркнул, что ВФЛА в этом году не заявляла ни одного спортсмена на соревнования в Лондоне.

Ранее СМИ сообщили, что информатора WADA Степанову включили в заявку сборной РФ на ЧМ-2017.

Напомним, Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.