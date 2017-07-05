Болгария думает над введением электронных виз для российских туристов

По словам вице-премьера страны, он лично работает над вопросом упрощения визового режима и уже обсуждал его с послом РФ.

Правительство Болгарии может принять решение о введении электронных виз для россиян. Об этом заявил вице-премьер Валери Симеонов.

По его словам, новый механизм не должен противоречить европейскому законодательству, в остальном власти страны готовы идти навстречу туристам. Симеонов отметил, что одновременно с введением электронных виз прорабатывается вопрос снижения стоимости оформления документа.

Предположительно, новые правила могут вступить в силу уже следующим летом. Отметим, пока Болгария выдаёт россиянам национальные визы, которые также позволяют въезжать в Хорватию, Румынию и на Кипр.