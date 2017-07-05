Болгария думает над введением электронных виз для российских туристов

Правительство Болгарии может принять решение о введении электронных виз для россиян. Об этом заявил вице-премьер Валери Симеонов.
По его словам, новый механизм не должен противоречить европейскому законодательству, в остальном власти страны готовы идти навстречу туристам. Симеонов отметил, что одновременно с введением электронных виз прорабатывается вопрос снижения стоимости оформления документа.
Предположительно, новые правила могут вступить в силу уже следующим летом. Отметим, пока Болгария выдаёт россиянам национальные визы, которые также позволяют въезжать в Хорватию, Румынию и на Кипр.
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