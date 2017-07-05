В Донбасс прибыли 20 женщин-снайперов из Польши

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В Донбасс прибыли 20 женщин-снайперов из Польши

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

В Донбасс прибыли 20 женщин-снайперов из Польши. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, снайперов удалось обнаружить в районе населённого пункта Марьинка, который находится в пригороде Донецка.

Также он сообщил, что командование ДНР получило секретные документы, которые свидетельствуют о подготовке провокаций в Донбассе украинскими силовиками.

Ранее Басурин сообщал о том, что Министерству обороны самопровозглашённой республики стало известно о прибытии в район линии соприкосновения в Донбассе группы женщин-снайперов из Грузии, которые ведут себя "очень развязно и вызывающе".

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