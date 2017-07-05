Медведев посетовал, что в Белом доме воруют ручки

Оказывается, именно поэтому российским чиновникам на важных заседаниях дают только карандаши.

Российским чиновникам объяснили, почему на заседаниях в Доме Правительства РФ на столах лежат карандаши, а не ручки. Тему поднял глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, который ранее занимал пост вице-премьера. Он рассказал, что обращался с этим вопросом к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

— Я тут у Медведева спросил, почему на важных заседаниях (в правительстве. — Прим. ред.) не дают ручек, а дают только карандаши. Знаешь, какой ответ получил? Воруют ручки, а карандаши нет, — рассказал Шохин, добавив, что ручку спрятать в карман очень легко.

— Это позиция председателя правительства, — пошутил в ответ один из участников заседания.