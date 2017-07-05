В 2018 году в России может появиться федеральная экстренная ритуальная служба

Предполагается, что сервис будет пользоваться спросом в больших городах с населением от 250 тыс. человек.

Федеральная экстренная ритуальная служба по номеру *105 может заработать уже в начале следующего года. Об этом заявил председатель совета директоров Ritual.ru Олег Шелягов.

— На сегодняшний день все знают четырёх операторов экстренных служб: 101, 102, 103 и 104. Мы планируем запустить и пятый номер — 105. Похороны — это тоже внезапность, тоже экстренный случай, — пояснил Шелягов.

По его словам, в настоящее время идёт поиск партнёров в регионах.

Ранее Лайф рассказал, что основатели российского IT-стартапа "Честный агент" планируют внедрять IT-технологии в сферу ритуальных услуг. В частности, предприниматели планируют развивать сервис, который позволит заказывать и оплачивать необходимые услуги в режиме онлайн.