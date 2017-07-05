В Сургуте проктолог делал селфи на фоне пациента во время операции

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В Сургуте проктолог делал селфи на фоне пациента во время операции

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Снимками во время процедур и важных операций увлекались и многие другие сотрудники окружной клинической больницы Сургута.

В "инстаграме" хирурга-проктолога окружной больницы Сургута Никиты Барбашинова было опубликовано селфи, сделанное прямо во время ответственной операции, пишет "Блокнот".

<p>Скриншот: Instagram</p>

Как пишет издание, хирург поделился несколькими подобными снимками. Фотографии медик сопровождал размышлениями о жизни и рассказами о своей работе. Известно, что и коллеги Барбашинова публиковали в соцсетях схожие фото, сделанные во время медицинских процедур.

Руководство сургутской больницы проинформировано о странном увлечении своих сотрудников. Как сообщили в медучреждении, проктологу объявлен строгий выговор, с врачами проведена беседа, в настоящее время проводится служебная проверка.

Скандальный инстаграм-аккаунт проктолога уже удалён.

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