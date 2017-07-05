Ликсутов: Метро примет всех желающих в любое время

По его словам, руководство подземки не просило никого воздерживаться от поездок в час пик.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов прокомментировал сообщения о том, что руководство подземки якобы просит жителей города отказаться от поездок в час пик. По его словам, метрополитен примет всех желающих пассажиров в любое время.

— Это чисто информационная история и страсть СМИ к громким заголовкам. Правительство Москвы считает, и мы неоднократно это говорили, что самый разумный способ передвижения в часы пик — исключительно городской транспорт, — пояснил заммэра.

Также он добавил, что после введения в эксплуатацию МЦК значительно удалось сократить загрузку подземки.

— Так что всех желающих и метро, и наземный транспорт примут — и в часы пик, и вне часов пик, — заключил Ликсутов.

Ранее СМИ сообщили о том, что в столичной подземке повесили плакаты с указанием периодов повышенной загруженности поездов и станций. Заместитель начальника метро Роман Латыпов заявил, что это делается для того, чтобы предложить людям более комфортные условия для поездки.