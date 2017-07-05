Собянин назвал фейком информацию о рекомендации не ездить на метро в час пик

Столичный мэр добавил, что это, наоборот, делается для пассажиров, которые будут получать более подробную информацию о загруженности метрополитена.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рекомендация не ездить на столичном метро в час пик является фейком. По словам градоначальника, суть в том, что московская подземка будет дополнительно информировать граждан о загруженности тех или иных участков.

— Это фейковая информация. Суть её лишь в том, что метрополитен расскажет о часах пик, о загруженности, какие часы более-менее свободны. Это дополнительная информация для граждан, чтобы они выбирали наиболее оптимальную логистику, — пояснил Собянин, отвечая на вопрос Лайфа.

Ранее СМИ сообщили о том, что в столичной подземке повесили плакаты с указанием периодов повышенной загруженности поездов и станций. Заместитель начальника метро Роман Латыпов заявил, что это делается для того, чтобы предложить людям более комфортные условия поездки.