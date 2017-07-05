Массовое ДТП на трассе в Болгарии: 40 автомобилей столкнулись из-за тумана

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Массовое ДТП на трассе в Болгарии: 40 автомобилей столкнулись из-за тумана

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В больницу было доставлено около 30 человек, среди них много детей. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Не менее 40 автомобилей столкнулись в среду на магистрали "Фракия" в районе города Ихтимана в Болгарии, сообщают местные СМИ. По словам главного секретаря МВД страны Младена Маринова, причиной массовой аварии стал густой туман.

На данный момент информации о погибших нет, однако Министерство здравоохранения Болгарии уже сообщило, что состояние четверых пострадавших оценивается как тяжёлое.

Всего после массового ДТП в больницу было доставлено около 30 человек, среди них много детей. Так, 15-летний подросток получил переломом левого бедра, у детей восьми и 12-ти лет диагностировали перелом челюсти, а у 13-летнего — сотрясение головного мозга.

Кроме того, на больничной койке оказались 16-летняя мать и её двухлетняя дочка. У обеих — тяжёлые черепно-мозговые травмы.

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