В Южной Осетии подняли по тревоге российскую военную базу

У военнослужащих проверили занятия по различным видам боевой подготовки на полигоне Дзарцеми.

Около двух тысяч военнослужащих и более тысячи единиц техники подняли по тревоге на российской базе в Южной Осетии. Как пояснил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, это было сделано в рамках проверки боеготовности в связи с приказом командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.

По словам полковника, российские военные должны были передислоцироваться на полигон Дзарцеми в составе механизированных колонн. Там они провели занятия по огневой, тактической и специальной боевой подготовке. Также военнослужащих проверили на вождение боевых машин. Кроме того, они должны будут стрелять из БМП-2, гранатомётов и различного стрелкового оружия.