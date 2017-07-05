В Южной Осетии подняли по тревоге российскую военную базу

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В Южной Осетии подняли по тревоге российскую военную базу

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Фото: ©РИА Новости/Илона Хварцкия

У военнослужащих проверили занятия по различным видам боевой подготовки на полигоне Дзарцеми.

Около двух тысяч военнослужащих и более тысячи единиц техники подняли по тревоге на российской базе в Южной Осетии. Как пояснил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, это было сделано в рамках проверки боеготовности в связи с приказом командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.

По словам полковника, российские военные должны были передислоцироваться на полигон Дзарцеми в составе механизированных колонн. Там они провели занятия по огневой, тактической и специальной боевой подготовке. Также военнослужащих проверили на вождение боевых машин. Кроме того, они должны будут стрелять из БМП-2, гранатомётов и различного стрелкового оружия.

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