Более 40 штатов отказались предоставить информацию о нарушениях на выборах в США

Местные власти саботируют работу созданной Трампом комиссии, протестуя против раскрытия персональных данных избирателей.

Власти 44 из 50 американских штатов отказались сотрудничать с комиссией, проводящей расследование нарушений на прошедших выборах. Об этом сообщает телеканал CNN.

Вопреки рекомендации президента США Дональда Трампа, они отказались предоставить комиссии имена, адреса, даты рождения, а также партийную принадлежность зарегистрированных избирателей от каждого штата, уточняют СМИ.

Отметим, о массовом отказе руководителей американских регионов сотрудничать с комиссией было известно и ранее, однако первоначально речь шла о 24 штатах.

Напомним, провести расследование возможных фальсификаций на президентских выборах распорядился лично Дональд Трамп. Он считает, что за его соперницу Хиллари Клинтон голосовали миллионы нелегальных мигрантов, а также "мёртвых душ".