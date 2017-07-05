Нигерийский подросток 12 часов летел в Лагос в отсеке для шасси

Молодой человек планировал совершить рейс из столицы Великобритании в родной город и обратно, но его вовремя заметили сотрудники аэропорта.

Нигерийский подросток выжил после перелёта из Лондона в Лагос в отсеке для шасси. Об этом сообщает AFP. По данным СМИ, молодой человек планировал совершить рейс туда-обратно, однако его планам не суждено было сбыться.

15-летнего молодого человека обнаружили в отсеке для шасси самолета Boeing 747 нигерийской авиакомпании Med-View Airline, который приземлился 1 июля в Лагосе.

В пресс-службе нигерийской полиции сообщили, что на данный момент этот инцидент расследуется. Правоохранителям предстоит выяснить, каким образом подросток смог незаметно попасть в отсек, а главное — как ему удалось выжить, проведя 12 часов на высоте более 9,5 тысячи метров.

Отметим, что температура на такой высоте иногда понижается до 50 градусов. Поэтому большинство "зайцев" попросту погибает от переохлаждения или удушья. Также они разбиваются, когда самолёты раскрывают стойки шасси перед приземлением.