Четверо полицейских получили ранения при беспорядках в Гамбурге

Четверо полицейских получили ранения во время ночных беспорядков в Гамбурге, передаёт местная полиция. Отмечается, что прошлой ночью на улицах города проходила акция против проведения в Гамбурге саммита "Большой двадцатки". В ходе акции пострадала также 50-летняя жительница Германии.
— Четверо сотрудников полиции и 50-летняя случайная прохожая получили ранения, — говорится в сообщении полиции.
Чтобы усмирить протестующих, стражам порядка пришлось использовать водомёты и перцовый газ. Всего в течение ночи было задержано пять человек.
Саммит "Большой двадцатки" пройдёт в Гамбурге 7–8 июля.
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