Четверо полицейских получили ранения при беспорядках в Гамбурге

В преддверии саммита "Большой двадцатки" в немецком городе проходят акции протеста.

Четверо полицейских получили ранения во время ночных беспорядков в Гамбурге, передаёт местная полиция. Отмечается, что прошлой ночью на улицах города проходила акция против проведения в Гамбурге саммита "Большой двадцатки". В ходе акции пострадала также 50-летняя жительница Германии.

— Четверо сотрудников полиции и 50-летняя случайная прохожая получили ранения, — говорится в сообщении полиции.

Чтобы усмирить протестующих, стражам порядка пришлось использовать водомёты и перцовый газ. Всего в течение ночи было задержано пять человек.

Саммит "Большой двадцатки" пройдёт в Гамбурге 7–8 июля.