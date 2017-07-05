ВКС РФ ударили по объектам ИГИЛ в Сирии новейшими крылатыми ракетами Х-101

Ударом бомбардировщиков Ту-95МС уничтожен командный пункт террористов, а также три склада с оружием и боеприпасами.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ нанесли удар по позициям боевиков ИГИЛ* новейшими крылатыми ракетами Х-101. Целью стали объекты террористов на границе двух сирийских провинций — Хама и Хомс. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ударом крылатых ракет были уничтожены три склада с боеприпасами и оружием, а также командный пункт террористов.

Прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ. После выполнения боевой задачи российские военные самолёты вернулись на базы.

— Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 километров, — пояснили в военном ведомстве.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.