ВКС РФ ударили по объектам ИГИЛ в Сирии новейшими крылатыми ракетами Х-101

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ нанесли удар по позициям боевиков ИГИЛ* новейшими крылатыми ракетами Х-101. Целью стали объекты террористов на границе двух сирийских провинций — Хама и Хомс. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ударом крылатых ракет были уничтожены три склада с боеприпасами и оружием, а также командный пункт террористов.
Прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ. После выполнения боевой задачи российские военные самолёты вернулись на базы.
— Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 километров, — пояснили в военном ведомстве.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
- Популярные
- По времени