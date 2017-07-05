Министр связи рассказал, когда подешевеет сотовая связь в Крыму

По словам Николая Никифорова, никакого "особого" роуминга на полуострове нет, но операторам связи ещё предстоит решить многие хозяйственные вопросы.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что стоимость связи в Крыму будет снижаться, а её качество улучшаться по мере того, как операторы будут договариваться между собой. Об этом министр сообщил, отвечая на вопрос Лайфа.

— Я бы не сказал, что в Крыму связь дороже, скорее всего, некоторые операторы, которыми вы пользуетесь в Москве, могут быть не представлены в Крыму, это вопрос хозяйственных отношений между компаниями. Федеральная антимонопольная служба планирует инициативы, как урегулировать ценообразование в этой сфере. Цены там снижаются, операторы выстраивают отношения друг с другом, вопрос широко обсуждается, — пояснил Николай Никифоров.

Напомним, в конце июня в Госдуму внесли законопроект об отмене внутреннего роуминга на территории России. Ранее глава ФАС Игорь Артемьев назвал роуминг позором и также призвал к его скорейшей отмене.