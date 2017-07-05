Прокуратура требует посадить лидера "Шалтая-Болтая" Льюиса на 2,5 года

Уже завтра станет известно, какое наказание получит Владимир Аникеев. Приговор огласит Мосгорсуд.

Прокуратура потребовала приговорить лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, более известного как Льюис, к 2,5 года колонии. Его обвиняют во взломе почты высокопоставленных чиновников.

Приговор хакеру огласит Мосгорсуд 6 июля. Однако заседание будет рассматриваться в закрытом режиме и особом порядке из-за секретной информации. Ранее Аникеев пошёл на сделку со следствием и признал свою вину.

Однако лидер хакерской группировки утверждает, что не шантажировал людей, чья почта была взломана.

По данным Лайфа, от рук "Шалтая-Болтая" пострадало свыше 30 высокопоставленных чиновников.