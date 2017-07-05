Администрацию Порошенко обвинили в торговле госнаградами

Украинские СМИ вскрыли незаконную схему торговли государственными наградами, организованную администрацией украинского президента Петра Порошенко. Расследование провела интернет-газета "Страна.ua".
Со ссылкой на анонимные источники издание сообщает, что комиссия госнаград и другие органы власти Незалежной продают места в списках кандидатов на получение орденов.
По данным издания, разброс цен большой, конечная стоимость зависит от значимости присваиваемого звания и личности просящего. К примеру, "Почётный юрист" обойдётся примерно в семь тысяч долларов, орден "За заслуги" — в 10 тысяч, звание "Человек года" — от 20 тысяч долларов, "Почётный киевлянин" — от 50 тысяч долларов.
— Продаётся и покупается всё — вплоть до звания Героя Украины, — пишет издание.
Сообщается, что за этот почётный орден некоторые олигархи были готовы заплатить по миллиону долларов.
- Популярные
- По времени