Администрацию Порошенко обвинили в торговле госнаградами

Продаётся и покупается почти всё, пишут украинские СМИ. За определённую сумму приобрести можно даже звание Героя Украины.

Украинские СМИ вскрыли незаконную схему торговли государственными наградами, организованную администрацией украинского президента Петра Порошенко. Расследование провела интернет-газета "Страна.ua".

Со ссылкой на анонимные источники издание сообщает, что комиссия госнаград и другие органы власти Незалежной продают места в списках кандидатов на получение орденов.

По данным издания, разброс цен большой, конечная стоимость зависит от значимости присваиваемого звания и личности просящего. К примеру, "Почётный юрист" обойдётся примерно в семь тысяч долларов, орден "За заслуги" — в 10 тысяч, звание "Человек года" — от 20 тысяч долларов, "Почётный киевлянин" — от 50 тысяч долларов.

— Продаётся и покупается всё — вплоть до звания Героя Украины, — пишет издание.

Сообщается, что за этот почётный орден некоторые олигархи были готовы заплатить по миллиону долларов.