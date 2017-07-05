"Аэрофлот" удвоил компенсацию за питание при задержке рейсов

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"Аэрофлот" удвоил компенсацию за питание при задержке рейсов

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 Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Теперь пассажиры, вынужденные несколько часов проводить в ожидании своего самолёта, смогут поесть на тысячу рублей.

"Аэрофлот" более чем в два раза повысил номинал ваучера на питание для пассажиров при задержках и отменах рейсов. Так, он был увеличен с 490 до 1000 рублей. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, изменения вступили в силу с 5 июля.

Отметим, что талоны на питание можно использовать в кафе и ресторанах аэропорта Шереметьево, с которым авиаперевозчик заранее заключил необходимые договоры.

Отметим, что сейчас "Аэрофлот" предоставляет пассажирам ваучеры на питание, если самолёт был задержан более чем на четыре часа из-за непогоды, по техническим причинам или вследствие изменения маршрута.

— Увеличение номинала ваучеров на питание подтверждает высокую ответственность авиаперевозчика перед клиентами и отражает усилия менеджмента по дальнейшему повышению качества сервиса, — добавили в пресс-службе "Аэрофлота".

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