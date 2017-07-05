Отдыхом в Крыму остаются довольны более 85% туристов

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Отдыхом в Крыму остаются довольны более 85% туристов

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Фото:©  РИА Новости/ Сергей Мальгавко

Кроме того, многие отдыхающие по итогам отпуска планируют снова вернуться на полуостров.

По данным за июнь, 85,3% туристов остаются довольны отдыхом в Крыму. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

Он отметил, что такой уровень удовлетворённости гостей республики — это серьёзный показатель, который свидетельствует о том, что Крым развивается в правильном направлении. Стрельбицкий уточнил, что особенно отдыхающим нравятся доброжелательность и вежливость местных жителей.

Напомним, в 2016 году Крым и курорты Краснодарского края суммарно посетили 21,4 млн туристов.

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