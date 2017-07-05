МЧС опубликовало фото с места железнодорожной аварии под Питером

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МЧС опубликовало фото с места железнодорожной аварии под Питером

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На снимках видно, что пассажирский состав не получил существенных повреждений после столкновения с дрезиной.

МЧС опубликовало фото с места столкновения поезда с дрезиной под Питером. На снимках видно, как железнодорожники ликвидируют последствия аварии. При этом пассажирский состав не получил существенных повреждений в результате ЧП.

<p>Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области</p>

По предварительной информации, с рельсов сошла только передняя часть поезда. При этом в момент столкновения с дрезиной в локомотиве находилось 456 пассажиров. Несмотря на происшествие, они не пострадали.

<p>Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области</p>

Как ранее сообщал Лайф, столкновение произошло в 14:05 мск на перегоне Ефимовская — Коли Октябрьской железной дороги. Транспортная прокуратура уже проводит проверку по факту аварии.

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