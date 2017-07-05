МЧС опубликовало фото с места железнодорожной аварии под Питером

МЧС опубликовало фото с места столкновения поезда с дрезиной под Питером. На снимках видно, как железнодорожники ликвидируют последствия аварии. При этом пассажирский состав не получил существенных повреждений в результате ЧП.
По предварительной информации, с рельсов сошла только передняя часть поезда. При этом в момент столкновения с дрезиной в локомотиве находилось 456 пассажиров. Несмотря на происшествие, они не пострадали.
Как ранее сообщал Лайф, столкновение произошло в 14:05 мск на перегоне Ефимовская — Коли Октябрьской железной дороги. Транспортная прокуратура уже проводит проверку по факту аварии.
- Популярные
- По времени