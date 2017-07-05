Минобороны рассекретило документы о военном сотрудничестве СССР и Китая

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Минобороны рассекретило документы о военном сотрудничестве СССР и Китая

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

В архивных бумагах говорится об отправке советских военных специалистов в Китай, об обучении зарубежных лётчиков и о предоставлении материальной помощи.

Министерство обороны РФ рассекретило более 30 документов, датируемых промежутком времени с 1937 по 1945 годы, о военном сотрудничестве СССР и Китая. Об этом сообщили в центральном архиве военного ведомства.

Документы были рассекречены к Российско-китайской конференции, которая проходит 5 и 6 июля в Москве в Музее Победы на Поклонной горе. Мероприятие посвящено 80-летию начала агрессии Японии против Китая и вкладу СССР в разрешение конфликта.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина и наградил его орденом Андрея Первозванного.

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