Два рейса из Запорожья в Турцию были отложены по приказу Генштаба Украины

Около 300 пассажиров не смогли улететь вовремя и ждали отправления в течение нескольких часов.

Сегодня два рейса из Запорожья в Турцию были отложены по приказу Генерального штаба ВСУ. Один из самолётов должен был лететь в Стамбул, другой — в Анталью, передаёт местный портал "061".

Воздушное пространство было перекрыто военными на несколько часов, пишет издание со ссылкой на администрацию аэропорта. Около 300 пассажиров не смогли улететь вовремя. На момент получения приказа часть пассажиров уже успели занять свои места на борту.

На данный момент воздушное пространство над городом уже открыто, запланированные рейсы отправлены. Причины, по которым Генштабу Украины понадобилось перекрывать воздушное пространство, не сообщаются.