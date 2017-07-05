Под Псковом перевернулся автобус с паломниками

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Под Псковом перевернулся автобус с паломниками

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Фото: ©РИА Новости/ Николай Хижняк

По предварительным данным, ДТП произошло из-за оползня грунта в тот момент, когда транспорт остановился на обочине.

В Псковской области перевернулся автобус, в котором находилось 28 паломников из подмосковного Орехово-Зуева. Они возвращались из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря, когда произошло ДТП.

По предварительным данным, автобус опрокинулся из-за оползня грунта во время остановки на обочине. В региональном МЧС пояснили, что в результате инцидента никто не пострадал.

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