Под Псковом перевернулся автобус с паломниками

По предварительным данным, ДТП произошло из-за оползня грунта в тот момент, когда транспорт остановился на обочине.

В Псковской области перевернулся автобус, в котором находилось 28 паломников из подмосковного Орехово-Зуева. Они возвращались из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря, когда произошло ДТП.

По предварительным данным, автобус опрокинулся из-за оползня грунта во время остановки на обочине. В региональном МЧС пояснили, что в результате инцидента никто не пострадал.