Глава Минсельхоза заверил, что Россия не останется без хлеба

В этом году в стране будет собрано примерно на 20 тонн меньше зерна, чем годом ранее. Несмотря на это, урожая россиянам хватит, уверены в министерстве.

Россия не останется без хлеба, несмотря на сравнительно невысокий уровень урожая в этом году. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв на "Всероссийском дне поля — 2017".

По предварительным прогнозам министра, в этом году урожай составит около 100–105 миллионов тонн зерна, что существенно меньше рекордных 120,7 миллиона тонн годом ранее.

— Мы увидим снижение (в этом году. — Прим. ред.). Причину мы все прекрасно знаем — не каждый год бывает такая погода, — пояснил Ткачёв.

Однако и прогнозируемого объёма на нужды страны должно хватить, уверены в Минсельхозе. По словам министра, 40 миллионов зерна пойдут на кормовые цели, ещё 20 миллионов — на продовольствие, 10 миллионов — на новый посев, ещё 37–38 миллионов тонн зерна будут экспортированы.

— Мы без хлеба не останемся в любом случае, — заверил министр.