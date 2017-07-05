Минобрнауки обещает устранить разрыв в зарплатах молодых и опытных учителей

В ходе прямой линии 15 июня Владимир Путин заявил, что выпускники педвузов не должны получать в разы меньше, чем педагоги с внушительным стажем.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что в министерстве прорабатывают варианты поддержки молодых учителей.

— 15 августа мы должны предложить модель, как мы будем выстраивать оплату молодого педагога, чтобы она разительно не отличалась от зарплат учителей, которые имеют большой опыт и стаж, — сказала Васильева.

По её словам, в регионах уже есть примеры успешного решения такой задачи и у министерства есть месяц на то, чтобы проработать общий план, подходящий для всей страны.

Напомним, в ходе прямой линии молодой педагог Алёна из Иркутской области пожаловалась президенту на маленькую зарплату. Владимир Путин ответил учительнице, что была поставлена задача довести среднюю зарплату в Иркутской области до примерно 30 тысяч.