Автомобиль сбил двух подростков на велосипедах под Москвой

Велосипедисты, которым 12 и 13 лет, доставлены в больницу с различными травмами.

Водитель "ниссана" сбил двоих подростков на велосипедах, которые ехали по обочине в районе третьего километра дороги Можайское шоссе — Новый Городок в Одинцовском районе Подмосковья.

По данным Лайфа, юные велосипедисты 12 и 13 лет получили различные травмы. Они были доставлены в больницу. Сейчас данные об их состоянии уточняются.

— Водитель с места ДТП не скрылся, сейчас с ним работают сотрудники полиции. По факту произошедшего проводится проверка, — прокомментировали Лайфу в ГУ МВД по Московской области.