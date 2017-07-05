Автомобиль сбил двух подростков на велосипедах под Москвой

Читайте также

Автомобиль сбил двух подростков на велосипедах под Москвой

262

Фото: flickr.com

Велосипедисты, которым 12 и 13 лет, доставлены в больницу с различными травмами.

Водитель "ниссана" сбил двоих подростков на велосипедах, которые ехали по обочине в районе третьего километра дороги Можайское шоссе — Новый Городок в Одинцовском районе Подмосковья.

По данным Лайфа, юные велосипедисты 12 и 13 лет получили различные травмы. Они были доставлены в больницу. Сейчас данные об их состоянии уточняются.

— Водитель с места ДТП не скрылся, сейчас с ним работают сотрудники полиции. По факту произошедшего проводится проверка, — прокомментировали Лайфу в ГУ МВД по Московской области.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!