Мэр Одессы вырвал телефон у журналиста, задавшего вопрос о "зелёных глистах"

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Мэр Одессы вырвал телефон у журналиста, задавшего вопрос о "зелёных глистах"

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Градоначальник нервно отреагировал на просьбу пояснить своё оскорбительное высказывание в адрес активистов-экологов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов устроил потасовку с журналистом Богданом Осинским. Чиновнику не понравилось, что сотрудник СМИ припомнил ему скандальное высказывание в адрес активистов экологического движения "Зелёный лист". Когда репортёр попросил Труханова пояснить, за что он назвал общественников зелёными глистами, мэр вырвал у него телефон из рук и попытался ударить самого журналиста.

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