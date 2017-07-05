Мэр Одессы вырвал телефон у журналиста, задавшего вопрос о "зелёных глистах"

Градоначальник нервно отреагировал на просьбу пояснить своё оскорбительное высказывание в адрес активистов-экологов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов устроил потасовку с журналистом Богданом Осинским. Чиновнику не понравилось, что сотрудник СМИ припомнил ему скандальное высказывание в адрес активистов экологического движения "Зелёный лист". Когда репортёр попросил Труханова пояснить, за что он назвал общественников зелёными глистами, мэр вырвал у него телефон из рук и попытался ударить самого журналиста.