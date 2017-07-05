В ДНР заявили, что Киев отказался от обмена пленными

Из-за этого представители республики покинули переговоры гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске, которые проходили сегодня.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Киев официально отказался от обмена пленными. Слова Морозовой цитирует РИА "Новости".

— Наша делегация была вынуждена покинуть заседание, поскольку от украинской стороны прозвучал официальный отказ от обмена, — коротко прокомментировала омбудсмен.

В середине мая в ДНР сообщали, что Киев намеренно саботирует процедуру обмена военнопленными и утверждает, что 170 человек, содержащихся у украинской стороны, не хотят возвращаться обратно.