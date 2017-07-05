Под Москвой девушка насмерть заколола бабушку вилкой, заподозрив её в колдовстве

Позже преступница рассказала правоохранителям, что таким образом хотела избавить мир от нечисти.

28-летняя жительница города Видное Екатерина Царькова жестоко расправилась со своей пожилой родственницей, заподозрив её в колдовстве. Об этом сообщает паблик Mash.

Сначала девушка избила и связала свою мать, а затем отправилась в комнату 86-летней бабушки и насмерть заколола её вилкой. По словам Екатерины, таким образом она избавила мир от нечисти. Четыре дня жительница Подмосковья издевалась над телом родственницы, пытаясь расчленить его.

Когда "обряд" был совершён, девушка попросила знакомого помочь избавиться от трупа, но тот сдал Екатерину в полицию.

В отношении задержанной девушки возбуждено уголовное дело.