Бронированный лимузин Ельцина выставили на продажу почти за 34 млн рублей

Эксклюзивное авто хранилось в частной коллекции и находится в полностью исправном состоянии.

Объявление о продаже лимузина Mercedes-Benz S-klasse III (W140) появилось на сайте Auto.ru 2 июля. Продавец (его имя не указано) выставил автомобиль на продажу за 33 млн 837 тыс. рублей.

Согласно характеристикам, указанным в объявлении, лимузин темно синего цвета был выпущен в 1995 году. Пробег автомобиля составляет 89 тыс. 700 километров. В машине установлена автоматическая коробка передач. Всего у "мерседеса" было двое владельцев, ремонта машина не требует.

— Первый бронированный Pullman Sonderschutz в кузове VV140, №1 из 27 выпущенных. Автомобиль экспонировался на стенде "Мерседес" на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако он отказался от автомобиля и передал его своему другу "Борису" (Борису Ельцину), который пользовался им с конца 1995 года и до конца своих дней, — говорится в объявлении (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Кроме того, продавец готов предоставить оригиналы документов из гаража особого назначения, где обслуживался лимузин во время эксплуатации Борисом Ельциным.