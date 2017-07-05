В Минобороны РФ показали удар Ту-95МС новейшими крылатыми ракетами по ИГИЛ

Министерство обороны РФ опубликовало видео с ударом российских бомбардировщиков Ту-95МС новейшими крылатыми ракетами Х-101 по позициям боевиков ИГИЛ*.
Пуск крылатых ракет #Х101 бомбардировщиками #Ту-95МС по объектам ИГИЛ в #Сирии pic.twitter.com/B4m3fJvHCN— Минобороны России (@mod_russia) 5 июля 2017 г.
Как видно на кадрах, ракетоносцы, которые и нанесли удар по террористам в Сирии, сопровождались истребителями Су-30СМ.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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