В Минобороны РФ показали удар Ту-95МС новейшими крылатыми ракетами по ИГИЛ

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В Минобороны РФ показали удар Ту-95МС новейшими крылатыми ракетами по ИГИЛ

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Министерство обороны РФ опубликовало видео с ударом российских бомбардировщиков Ту-95МС новейшими крылатыми ракетами Х-101 по позициям боевиков ИГИЛ*.

Как видно на кадрах, ракетоносцы, которые и нанесли удар по террористам в Сирии, сопровождались истребителями Су-30СМ.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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