Элтон Джон отменил концерт в Гамбурге из-за саммита G20

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Элтон Джон отменил концерт в Гамбурге из-за саммита G20

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Элтон Джон. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

По данным местных СМИ, на концерт британского певца планировали попасть около десяти тысяч человек.

Элтон Джон отменил выступление, запланированное в Гамбурге на 8 июля, из-за проведения в городе саммита G20. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

По данным СМИ, самолёту артиста не предоставили разрешения на посадку в аэропорту из-за усиленных мер безопасности, связанных с прибытием в город глав 20 государств.

— Организаторы до последнего надеялись, что всё получится. Однако возникло слишком много неопределённости — и нужно было принять решение, — заявил пресс-секретарь певца.

Пресс-секретарь Джона заявил, что певец очень расстроился из-за сорванного концерта и попросил прощения у своих фанатов за то, что выступление пришлось отменить.

Отметим, что на концерт британского певца планировали попасть около десяти тысяч человек. В следующий раз Элтон Джон посетит Гамбург только 5 декабря.

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