Церемония прощания с Даниилом Граниным пройдёт в Таврическом дворце

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Церемония прощания с Даниилом Граниным пройдёт в Таврическом дворце

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Таврический дворец. Фото:© РИА Новости/Сергей Компанийченко

О смерти 98-летнего писателя стало известно прошлой ночью. Гранина похоронят на Комаровском кладбище под Петербургом рядом с его супругой.

Церемония прощания с Даниилом Граниным пройдёт 8 июля с 12:00 до 14:00 часов в Таврическом дворце. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

Похороны писателя на Комаровском поселковом кладбище под Петербургом начнутся в 15:00. Ранее Лайф сообщал, что там же похоронены многие представители интеллигенции ХХ века, в том числе поэтесса Анна Ахматова.

Напомним, писатель скончался в больнице. Всего три недели назад он получил государственную премию из рук президента РФ Владимира Путина в Кремле.

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