Церемония прощания с Даниилом Граниным пройдёт в Таврическом дворце

О смерти 98-летнего писателя стало известно прошлой ночью. Гранина похоронят на Комаровском кладбище под Петербургом рядом с его супругой.

Церемония прощания с Даниилом Граниным пройдёт 8 июля с 12:00 до 14:00 часов в Таврическом дворце. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

Информация комиссии по организации похорон Д.А.Гранина:церемония прощания с писателем пройдет 8 июля с 12-00 и до 14-00 в Таврическом дворце — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 5 июля 2017 г.

Похороны писателя на Комаровском поселковом кладбище под Петербургом начнутся в 15:00. Ранее Лайф сообщал, что там же похоронены многие представители интеллигенции ХХ века, в том числе поэтесса Анна Ахматова.

Похороны Почетного гражданина СПб Д.А.Гранина состоятся 8 июля в 15-00 на Комаровском кладбище. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 5 июля 2017 г.

Напомним, писатель скончался в больнице. Всего три недели назад он получил государственную премию из рук президента РФ Владимира Путина в Кремле.