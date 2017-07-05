РФ вошла в первую десятку мирового рейтинга стран, устойчивых к кибератакам

Лидирует в списке Сингапур, за ним идут США и Малайзия. Далее следуют Оман, Эстония, Маврикий, Австралия, Грузия и Франция (они разделили восьмое место) и Канада. Россия заняла десятое место.

Россия вошла в топ-10 стран с самыми надёжными системами обеспечения безопасности в Сети. Это следует из отчёта "Глобальный индекс кибербезопасности", подготовленного Международным телекоммуникационным союзом ООН.

Эксперты оценивали страны по пяти параметрам. Так, при составлении рейтинга учитывалась юридическая, техническая, организационная подготовленность, готовность к сотрудничеству и развитие образовательного и исследовательского потенциала.

Отметим, несмотря на высокую оценку на мировом уровне, в России постоянно работают над повышением уровня кибербезопасности. Так, в середине мая в Госдуме заявили, что кибератаки могут представлять очень серьёзную угрозу для страны, особенно для госучреждений.