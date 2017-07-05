Более 2,7 тысячи автомобилей Chevrolet Niva отзовут для замены бензобаков

Отзыв затронет внедорожники, произведённые в ноябре прошлого года. Необходимый ремонт будет проведён бесплатно.
ЗАО "ДжиЭм-АвтоВАЗ" отзывает более 2736 внедорожников "Нива-Шевроле". Причиной отзыва послужила негерметичность бензобаков, сообщили в пресс-службе автоконцерна.
В перечень попали автомобили, произведённые в ноябре прошлого года. Владельцы дефектных авто будут дополнительно уведомлены об отзыве официальным письмом и по телефону.
Все ремонтные работы будут проведены бесплатно.
- Популярные
- По времени