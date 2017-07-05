Киевские власти назвали условие выступления российских артистов на Украине

По мнению местных чиновников, музыкантам необходимо пройти проверку службы безопасности.

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что организаторы мероприятий, которые хотят пригласить артистов из России, должны будут заранее информировать об этом СБУ. Об этом он сообщил изданию "Украинская правда".

— Правоохранители не должны бегать по российским арт-нарушителям, а иметь информацию заранее. И если организатор по каким-то причинам не видит своего действа без русских, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителях. Не менее чем за 30 дней до выступления, — сказал вице-премьер.

Кириленко заявил, что в течение этого времени российских артистов будут проверять на нарушение украинских законов. По его словам, изменения в законодательство уже подготовлены.

Ранее стало известно о том, что певицу Бьянку не пустили на Украину. За выступления в Крыму въезд в страну запретили также Наташе Королёвой,

Лолите Милявской, Людмиле Артемьевой и Юлии Самойловой.